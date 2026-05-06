9人組アイドルグループ、高嶺のなでしこが6日、東京・丸の内の東京国際フォーラムホールAで、5000人を集めて「ライブツアー−ブーケット・オブ・9フラワーズ−ファイナル」を行った。白いミニドレスで登場した9人は「最後まで美しく咲き誇ります」とあいさつ。「可愛くてごめん」「美しく生きろ」「女の子は強い」など全24曲を熱唱した。13日配信リリースの新曲「生きてりゃいいさ」も披露。キャプテン籾山ひめり（22）は「生