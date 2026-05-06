【その他の画像・動画等を元記事で観る】 全員10代の日本人ボーイズグループ、VIBY誕生の裏側に迫る『VIBY 1329 The night before debut』。その#2が、5月6日22時より、ABEMAにて無料放送される。 ■「アーティストになる前に、まずひとりの人間として成長してほしい」（キム・ミジョン氏） 『VIBY 1329 The night before debut』は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人