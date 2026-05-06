5月1日、俳優の木村文乃が、自身のYouTubeチャンネル「木村文乃official」を更新。木村家に起こった“異変”を報告した。冒頭で「緊急事態です」と前置きし、「おじいちゃんとおばあちゃんのお家が青森にあるんですけど、お家が突然旅館になっていたということを昨日聞き、それはどういうこっちゃと事情を聞きに青森に来たところです」と説明。「母の実家」の変貌を紹介した。「木村さんが『母の実家』が旅館になったことを知