6日朝、福島県の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突する事故がありました。バスは部活動の練習試合で福島県に向かっている最中でした。この事故で車外に投げ出された男子生徒1人が死亡したほか、後続の車とあわせ、26人が重軽傷を負っています。リポート「福島県郡山の事故現場です。バスが車線からはみ出し大破しています」大破したマイクロバス。さ