テレ東では、2026年5月7日(木)と14日(木)の深夜2時5分から、2週にわたり、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～ Dynasty(ダイナスティ)」を放送します。本作はショートドラマ配信アプリ「BUMP」にて配信中ですが、好評につき、特別版として地上波放送が決定いたしました！ 原作は、LINEマンガやebookjapan等の各電子書店にて大好評配信中のwebtoon『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』。「夫の家庭を壊