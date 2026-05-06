ゴールデンウイーク最終日。金沢駅では観光や帰省で県内を訪れた人のUターンラッシュがきょうも続きました。金沢駅は観光や帰省を終えた人たちがキャリーケースや土産物を手にし、終日混雑しました。大阪からの観光客は「Q:何しましたか？ボーリング。おじいちゃんとおばあちゃんに会えてうれしい」東京からの観光客は「楽しかった。もうちょっとゴールデンウイーク長かったらいいな」東京に向かう北陸新幹線の指定席は、始発と最