【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の中沢元紀が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳朝ドラ俳優「やんちゃ感がたまらない」4歳当時の幼少期ショット◆中沢元紀、やんちゃな幼少期ショット公開中沢は「＃中沢くん4歳」「＃こどもの日」とハッシュタグを添えて、自身の幼少期ショットを投稿。新幹線のホームでリュックを背負ったまだあどけない中沢が、ベロを出しておどけた表情