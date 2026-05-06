メーデー連休明け６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４８．０２ポイント（１．１７％）高の４１６０．１８ポイントと３日続伸した。３月２日以来、約２カ月ぶりの高値水準を回復している。休場前の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が続いている。４月末に開かれた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられたほか、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考え