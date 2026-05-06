メーデー連休明け６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４８．０２ポイント（１．１７％）高の４１６０．１８ポイントと３日続伸した。３月２日以来、約２カ月ぶりの高値水準を回復している。

休場前の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が続いている。４月末に開かれた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられたほか、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考えなども示された。中東情勢緊迫化の警戒感もやや後退。トランプ米大統領は５日、交渉で大きな進展があったとし、米軍の護衛による船舶の通過を支援する計画「プロジェクト・フリーダム」を一時的に中止することでイラン側と合意したと自身のＳＮＳに投稿した。原油高騰も一服している。そのほか民間が集計する４月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩが取引時間中に公表され、５２．６と予想（５２．０）を上回ったこともプラスだ。指数は徐々に上げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、半導体の上げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が７．４％高、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が５．８％高、半導体ウエハー中国大手の杭州立昂微電子（６０５３５８／ＳＨ）が５．５％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、国産アーキテクチャーＣＰＵ（中央演算処理装置）の海光信息技術（６８８０４１／ＳＨ）が１６．３％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は５．５％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

不動産株も高い。保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が４．２％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が３．５％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が２．４％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）と中華企業（６００６７５／ＳＨ）がそろって１．９％ずつ上昇した。

非鉄・レアアース、産金株も物色される。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が４．６％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が４．２％高、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が６．５％高、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が４．７％高、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が８．２％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が２．７％高で引けた。軍需産業株、インフラ関連株、運輸株、公益株、自動車株、医薬株なども買われている。

半面、石油株は安い。中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が７．８％、洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が４．９％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が４．３％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．７％ずつ下落した。銀行・保険株、食品飲料株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．７３ポイント（１．６８％）高の２８６．０７ポイント、深センＢ株指数が４．９７ポイント（０．４２％）安の１１７７．３２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）