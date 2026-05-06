◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節福島１―１（ＰＫ４−３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＪ３福島に１―１からのＰＫ戦で敗れて４連敗。ホームゲームも３月７日の磐田戦（１―１、ＰＫ６―５）を最後に白星がなく、４連敗となった。前半２８分にＭＦ中村優斗が先制したが、同アディショナルタイム２分にＭＦ岡田優希にＰＫを決められて追いつかれ、後半は両チーム無得点だっ