「楽天−日本ハム」（６日、楽天モバイル最強パーク）楽天が平良の３試合連続本塁打で先制した。１番・左翼でスタメン出場。三回２死、日本ハム先発の伊藤から左越えソロを放った。「１打席目にストレートでやられていたので何とか食らいつく気持ちで打席に立ちました。うまく体が反応してくれて良かったです」とコメントした。３試合連続の本塁打でチームトップの４号。ＮＰＢ復帰初勝利を目指す前田健を先制点で援護し