バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ちいかわ めじるしアクセサリー3」を2026年5月 第3週 より発売する。全5種で価格は300円。2026年5月 第3週 発売「ちいかわ めじるしアクセサリー3」(全5種・300円)「ちいかわ めじるしアクセサリー3」は、いろんな持ち物に可愛く“めじるし”をつけられるマスコット。今回の第3弾では、雨合羽を着たちいかわがラインナップに揃う。○ラインナップちいかわハチワレうさぎモモンガ古本屋ち