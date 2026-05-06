◆パ・リーグオリックス―ロッテ（６日・京セラドーム大阪）オリックス・渡部遼人外野手が「２番・中堅」で先発し、中堅の守備でヒヤリとする一幕があった。２点リードの５回１死、池田が左中間に放った大飛球を追いかけても猛ダッシュ。惜しくも捕球はできず、そのまま顔面からフェンスに激突した。その場で倒れ込むと、しばらくの間は立ち上がることができず。すぐさま松井外野守備・走塁コーチや両軍のトレーナー、さら