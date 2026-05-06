【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のMVが公開となった。 ■宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮する 同曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌であり、「綾鷹」CMソング。リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNS中心に大きな盛り上がりを見せており、6月24日には7インチアナログ盤のリリӦ