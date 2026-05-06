5月5日、船橋競馬場で第38回かしわ記念（Jpn1・ダ1600m）が行われ、レース後の表彰式に、船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーの山下智久がプレゼンターとして登場した。地元・船橋市出身である山下の登壇に、会場は大きな歓声に包まれた。レースは川田将雅騎手騎乗の3番人気ウィルソンテソーロが勝利。山下は表彰式で花束を手渡し、関係者を笑顔で祝福した。登壇中には観客からの声援に手を振って応えるなど、場内を盛り上