5日未明、三重県津市内で信号無視をしたとして、パトカーの追跡を受けていた普通乗用車が学校の塀に衝突し、運転していた男性が足の骨を折る重傷を負いました。調べによりますと、5日午前2時前、津市内で信号無視をしたとして、パトカーの追跡を受けていた普通乗用車が、津市大里窪田町の県道脇にある私立高田中学・高校の塀の外壁などに衝突しました。信号無視をし、猛スピードで走り去った普通乗用車をサイレンを鳴らしたパトカ