タレントの柳原可奈子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫する様子を披露しました。【写真】柳原可奈子、USJでのマリオコス家族ショット！「全員が子供に見える（笑）楽しそ〜」柳原さんは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきました 家族4人で 新幹線に乗って大阪へ‼」と、20枚の写真を投稿。新幹線での様子や柳原さんと夫、2人の娘がスーパーマリオのマリ