人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが６日、Ｘを更新。ＹｏｕＴｕｂｅｒを目指す人へ「本業として見据えるのはあまりおすすめしない」と助言した。前日は人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのなこなこカップルとして人気を博したこーくんと、モデルのなごみ夫婦が離婚を発表。ヒカルは「ＹｏｕＴｕｂｅｒが次々と解散だったり引退だったり離婚だたりで居なくなっていく」と切り出し「同じ時期に始めた人気ＹｏｕＴｕｂｅｒの大半はもう活躍してい