レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が5日までにインスタグラムを更新。4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦の決勝についてつづった。央川は「SUPER GT Rd.2富士も開幕戦に続き36号車が優勝しました」と報告。「2戦目にして他のチームよりもウエイトが重かったにも関わらず本当に速すぎて。お天気にも恵まれて、たっくさんの36号車ファンの皆さんと一緒に応援できたのもすごく嬉しかった