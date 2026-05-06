業務効率化の名のもとに導入されたSaaSは、本来なら仕事を軽くするための武器のはずだった。ところが現実には、乱立するツールの使い分けや大量の通知、複雑な入力項目、部署ごとにバラバラな運用ルールが“心理的ノイズ”となり、働く人の脳のリソースを奪っている。便利なはずなのに、なぜこんなにも疲れるのか。日本企業で広がる「SaaS疲れ」の正体を追った。◆日本のあらゆる会社で巻き起こる「SaaS疲れ」「Teamsで皆が業務連