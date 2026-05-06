臨時特急「常磐日光」が5月30日（土）に運行JR東日本は、2026年5月30日（土）に臨時特急「常磐日光」を高萩〜日光間で運転します。【画像】これが特急「常磐日光」の運行時刻＆停車駅ですこの列車は例年、日光の「トウゴクミツバツツジ」の見頃に合わせて運転される臨時特急です。通常、定期の特急列車が走らない水戸線や日光線を経由します。停車駅は高萩、日立、常陸多賀、大甕、東海、勝田、水戸、友部、下館、宇都宮、日