メイクアップアーティストのカオリ・ナラ・ターナーが、5月8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。カオリ・ナラ・ターナー＝テレビ朝日提供日本人のメイクアップアーティストとして初めてエミー賞を受賞した92歳のカオリ・ナラ・ターナー。幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍、香港公演中に映画の撮影で来ていたメイクアップアーティストの夫と