日本人初のエミー賞受賞のメイクアップアーティスト92歳、米の自宅が火事に
メイクアップアーティストのカオリ・ナラ・ターナーが、5月8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
カオリ・ナラ・ターナー ＝テレビ朝日提供
日本人のメイクアップアーティストとして初めてエミー賞を受賞した92歳のカオリ・ナラ・ターナー。幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍、香港公演中に映画の撮影で来ていたメイクアップアーティストの夫と出会い結婚した。結婚の立ち合い人は、俳優のスティーブ・マックイーンさんだったという。
アメリカでもダンスをしていたが、ケガが原因で引退。気晴らしとして夫の海外ロケに同行したところ、メイクスタッフが足らず、ダンサーとして自分で舞台メイクをしていたカオリが手伝うことになり、メイクアップアーティストのユニオンに所属する事になったという。
以来、数々の映画ドラマの仕事をしながら日米を行き来きしていたが、88歳のときにアメリカの家が火事に。夫の遺品や思い出の品、ドレスや着物も燃えてしまったが、いろいろな偶然が重なり生きていることに感謝しているという。
カオリ・ナラ・ターナー ＝テレビ朝日提供
日本人のメイクアップアーティストとして初めてエミー賞を受賞した92歳のカオリ・ナラ・ターナー。幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍、香港公演中に映画の撮影で来ていたメイクアップアーティストの夫と出会い結婚した。結婚の立ち合い人は、俳優のスティーブ・マックイーンさんだったという。
以来、数々の映画ドラマの仕事をしながら日米を行き来きしていたが、88歳のときにアメリカの家が火事に。夫の遺品や思い出の品、ドレスや着物も燃えてしまったが、いろいろな偶然が重なり生きていることに感謝しているという。