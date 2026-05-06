米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.938（-0.014） 米10年債4.423（-0.015） 米30年債4.990（-0.025） 期待インフレ率2.481（-0.039） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。イラン情勢は依然として混沌としているものの、本日は原油価格が下落し、停戦が維持されるとの見方が広がったことから利回りも低下した。 ２－１０年債の利回