きょうのポンドドルは買戻しが優勢となっており、１．３５８０ドル近辺まで上昇する場面が見られた。一方、円が戻り売りに押される中、ポンド円は２１４円台を一時回復。１００日線でサポートされており、目先は２１日線が控える２１４円台半ばの水準が上値メドとして意識される。 アナリストは、安全資産への需要増加によるドル高を背景にポンドの上値は限られる可能性が高いと指摘している。さらに、スターマ