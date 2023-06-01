きょうのポンドドルは買戻しが優勢となっており、１．３５８０ドル近辺まで上昇する場面が見られた。一方、円が戻り売りに押される中、ポンド円は２１４円台を一時回復。１００日線でサポートされており、目先は２１日線が控える２１４円台半ばの水準が上値メドとして意識される。



アナリストは、安全資産への需要増加によるドル高を背景にポンドの上値は限られる可能性が高いと指摘している。さらに、スターマー首相への指導力を巡る懸念がある中、７日木曜日に予定されている英地方選挙の結果に注目している。与党・労働党の苦戦が伝えられているが、想定以上に厳しい結果であれば、首相の去就も注目される。



アナリストは、中東情勢の有意な緊張緩和や米国債利回りの急低下がない限り、ポンドの反発の試みは抑えられると予想しているようだ。



GBP/USD 1.3564 GBP/JPY 213.99 EUR/GBP 0.8629



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト