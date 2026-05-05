ふと深夜から早朝の3〜5時頃に目が覚めてしまい、まだ暗いのになかなか寝付くことができなかった経験がある人もいるはず。一体なぜ深夜に目が覚めてしまうのか、どうすれば深夜の覚醒を改善できるのかについて、イギリスのウォーリック大学で心理学助教を務めるタラー・ムークタリアン氏が解説しました。Waking at 3am every night? Here’s what may be going onhttps://theconversation.com/waking-at-3am-every-night-heres-wha