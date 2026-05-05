歌手の西川貴教（55）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先でのとんでもないトラブルを振り返った。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態が起きがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。西川は「海外で公演がありまして。ブラジル・サンパウロでライブをやらせていただきまして」と回顧。ニューヨークでトランジットし、サンパウロまで約40時