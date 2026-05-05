HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、“ルックスが完璧”と絶賛され、幾多の壁を乗り越えてきた候補生・AOIが、最終審査を目前に無念の脱落となった。【映像】“ルックスが完璧”と絶賛された練習生（脱落した瞬間も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"