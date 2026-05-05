HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、経験豊富なAYANA（桑原彩菜・18歳）がファイナル進出を決めた。【映像】美しい腹筋あらわ！ファイナルに進出したAYANA候補生4人の中から、最終審査に進む2人が決まる中間審査が終了。いよいよ結果が発表される時が来た。AYANA（桑原彩菜・18歳）は広島県出身で、2021年にKep1erを輩出したオーディション『Girls Planet:999 少女祭典』に