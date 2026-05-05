ＭＬＢジャパンの公式Ｘが５日、更新され、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が「こどもの日」のインタビューに応じる動画を投稿した。「子どもの頃の自分に会えたら、なんて伝えたい？」という質問に対して、「小さい頃は野球がそんなに好きじゃなかったけど」と衝撃の切り出しから、「大人になると野球が大好きになって、それが仕事として出来ていることがあるので今、めげずに頑張れっていう風に言いたいです」とコメントし