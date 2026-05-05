【新華社重慶5月5日】中国重慶市で1〜5日の労働節（メーデー）連休中、ドローンによる大規模なライトショーが開催された。ドローン編隊は夜空で整然と形を変え、躍動感あふれる光が都市の夜景と引き立て合い、市民や観光客に壮大な視覚体験を提供した。山と川に囲まれた有名な都市であり交流サイト（SNS）で話題の観光都市でもある重慶は、独特の地形を活かし、ライトショーやドローンパフォーマンスといった斬新な演出で夜間