チーム創設20年目を迎えたプロ野球独立リーグ・日本海リーグの石川ミリオンスターズ。金沢市内の小学校に通う子どもたちも応援に駆け付け、5日ホーム開幕戦を迎えました。石川ミリオンスターズ・端保聡球団社長「この20年目を今までのいろんな思いを含めて、最高のシーズンにしたい」青空の下で迎えたチーム創設20年目のホーム開幕戦。スタジアムには2391人のファンが駆け付けました。石川ミリオンスターズの先発は、星稜高校出身