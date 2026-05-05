2026年5月4日、韓国メディア・韓国経済は、オランダ・アムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館内のレストランでキムチを日本の食品だと誤認させる表記があったことを巡り、韓国で批判が相次いでいると報じた。記事によると、美術館内のレストランではキムチを使ったサンドイッチ「ピリ辛カキのフムスを添えたキムチサンドイッチ」が販売されている。しかし、これが記載されているメニューの導入部には「ゴッホの芸術世界に影響を