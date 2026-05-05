荒茶の生産量が、2年連続で日本一になった鹿児島茶は、全国で最も早い新茶のシーズンを迎えています。県外からの観光客に、鹿児島茶を楽しんでもらおうと、 指宿市で新茶まつりが開かれました。新茶まつりが開かれたのは、指宿市の温泉旅館、指宿白水館です。南九州市の茶業振興会と南九州市頴娃町別府のカフェあかつき舎などが、協力して行われました。今年、採れたばかりの知覧茶を県外から到着した観光客などに振舞いま