お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二が４日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演し、情報番組に出ない理由を語った。この日はテレビスタッフ８０人が選んだ「どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング」。スタッフの信頼が厚い芸人をランキング形式で紹介した。ＭＣを務めるウエストランド・井口浩之に「コメンテーターとかそっち系のお仕事は？」と聞かれると、小峠は「やってる時期もあっ