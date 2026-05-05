女優・仲間由紀恵が、5月1日、石川県能登半島復興支援プロジェクトに参加した。このときの近影が、話題を呼んでいる。「この日、仲間さんが参加したのは、石川県七尾市石崎町でおこなわれた『一人一花運動』というイベントです。女優・常盤貴子さんがアンバサダーを務めている企画で、2年前に発生した能登半島地震で更地になった土地に花を植え、地域の憩いの場にするという試みを続けています。今回は、常盤さんのはからいで