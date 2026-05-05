《一度きりの人生、思う存分生きていきたい》」──2026年3月5日、自身のインスタグラムを通じて所属事務所を退所することを発表した女優の檀れい（54）。【写真を見る】2011年・結婚発表時のツーショット、オフ姿の檀れいが阪急に買い物に行く姿今年8月に55歳を迎える元宝塚女優にとって、それは覚悟の決断だった──。ドラマや映画で活躍中の檀は1990年、宝塚音楽学校に入学。1992年に宝塚歌劇団に入団し、2003年に星組の娘