【モデルプレス＝2026/05/05】女優の内田理央が5月4日、自身のInstagramを更新。ハワイでの爽やかなノースリーブ姿を公開し、注目を集めている。【写真】34歳女優「全身バランス完璧」二の腕スラリのノースリコーデ◆内田理央、ノースリーブ姿で南国満喫内田は「ハワイの思い出 ノースショア編」とつづり、ハワイでの食事の様子や買い物をしているショットなどを複数枚投稿。引き締まった腕のラインが際立つカラフルなノースリーブ