内田理央、ノースリーブ姿でハワイ満喫「二の腕が細くて憧れ」「女神降臨」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の内田理央が5月4日、自身のInstagramを更新。ハワイでの爽やかなノースリーブ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】34歳女優「全身バランス完璧」二の腕スラリのノースリコーデ
内田は「ハワイの思い出 ノースショア編」とつづり、ハワイでの食事の様子や買い物をしているショットなどを複数枚投稿。引き締まった腕のラインが際立つカラフルなノースリーブトップス、白のロングスカートを合わせたリゾート感あふれる装いで、ガーリックシュリンプを頬張る姿や片手を頭に添えて目線を逸らしたチャーミングなポージングなどを披露している。
この投稿には「夏らしくて素敵」「女神降臨って感じ」「絵になる」「全身バランス完璧で憧れます」「二の腕が細くて憧れ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆内田理央、ノースリーブ姿で南国満喫
内田は「ハワイの思い出 ノースショア編」とつづり、ハワイでの食事の様子や買い物をしているショットなどを複数枚投稿。引き締まった腕のラインが際立つカラフルなノースリーブトップス、白のロングスカートを合わせたリゾート感あふれる装いで、ガーリックシュリンプを頬張る姿や片手を頭に添えて目線を逸らしたチャーミングなポージングなどを披露している。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿には「夏らしくて素敵」「女神降臨って感じ」「絵になる」「全身バランス完璧で憧れます」「二の腕が細くて憧れ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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