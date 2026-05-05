タレントの川崎希が4日に自身のアメブロを更新。夏休みの旅行計画を立てていることを明かした。この日、川崎は「ちょっと気持ちは早いけど、、、夏休みの旅行の計画中」と切り出し「この前泊まった沖縄が快適すぎてフライト時間も海外より短いし、また同じプランでもいいかもな〜とか色々考え中」と、以前の沖縄旅行を振り返った。続けて、子連れ旅行でのポイントとして「お部屋にプールがあるのはお着替えが楽すぎるっていうかん