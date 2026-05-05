ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道★出演者石原良純有岡大貴(Hey!Say!JUMP)長田庄平（チョコレートプラネット）松尾駿（チョコレートプラネット）吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）★紹介したイベント・茨城 常陸太田市竜神峡鯉のぼりまつり（本日まで開催）・大阪 高槻市こいのぼりフェスタ 1000（本日まで開催）★紹介したお店・商品＜関菓子店＞おふくろまんじゅう１００円＜道の駅もてぎ＞竹の子水煮550円もてぎのゆず