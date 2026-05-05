女優で歌手の香坂みゆき（63）が5日までに自身のインスタグラムを更新。2人の息子たちとの親子ショットを披露した。「出かけるよ〜！ってみんな揃ったら」とつづり、息子たちと並ぶショットを公開した。「おんなじ様な色着てるw」とツッコミ。「#お揃い」「#親子」「#偶然」と添えた。この投稿に、フォロワーからは「幸せオーラ」「仲良しですね」「やはり同じDNA」「地味色の、なんてことないシンプルな服なのに、みんな