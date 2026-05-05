開催：2026.5.5 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 5 - 4 [レッズ] MLBの試合が5日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとレッズが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するレッズの先発投手はチェース・ペティで試合は開始した。 3回表、2番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CHC 0-1 CI