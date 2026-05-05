【その他の画像・動画等を元記事で観る】 横山裕が母への思いを綴った楽曲「オニギシ」のアニメーションミュージックビデオが公開された。 ■横山裕が母への想いを込めて作詞した珠玉の一曲がアニメーションに 忙しさの中で、つい後回しにしてしまう家族との時間。普段はなかなか言えない「ありがとう」の言葉。そんな誰にでもある感情を、そっとすくい上げるように描いたのが、今回公開された「オニギシ