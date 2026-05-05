【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格：7,480円～ スクウェア・エニックスは、6月18日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」の連載企画第1弾を公開した。 本作の発売に先駆けて全3回の連載企画が展開される事となった。第1弾