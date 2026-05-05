ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で車とバイクが衝突する事故がありました。 この事故でバイクに乗っていたとみられる男性1人が心肺停止となっています。 ■何があったのか 警察と消防によりますと、きょう午前9時10分ごろ、山形県の内陸と庄内を結ぶ西川町の月山道、国道112号の上楓沢（かみかえでさわ）付近で、「車とバイクが衝突したようだ」などと、事故の当事者を含