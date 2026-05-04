【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Novel Coreが、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろした最新曲「Mountain Top」の制作の裏側を収めたBehind The Scenes動画を公開した。 ■「Mountain Top」はいかにして作られたのか、リアルな瞬間を映し出した映像 「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろさ