時代を先取りしたルノー「超低燃費車」に再注目！終わりの見えないガソリン価格の高騰もあり、ハイブリッドカーがすっかり定着した昨今。各自動車メーカーによるさらなる燃費性能の追求はとどまることを知りません。しかし、最新のPHEV（プラグインハイブリッド）車であっても、リッター100kmという大台に達する市販モデルは存在しないのが実情です。【画像】超カッコイイ！ これが全長約4mの「ちいさな“3ドア”ハッチバック