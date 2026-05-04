Ｂ２リーグのベルテックス静岡は４日、２０２２年から２４年まで千葉ジェッツを指揮したジョン・パトリック氏（５８）が２６―２７シーズンのヘッドコーチ（ＨＣ）として加入すると発表した。米国出身で名門・スタンフォード大を卒業した同氏はアルバルク東京 の前身であるトヨタ自動車アルバルクなどでヘッドコーチを務め、千葉ジェッツ時代に東アジアスーパーリーグと天皇杯の２冠に導くなど実績は十分だ。クラブを通じ、「